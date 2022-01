Auto travolta da un pirata: morte due cugine, grave una neonata e una bimba

Terribile il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 30 gennaio, nel pordenonese, lungo l'autostrada A28, tra Azzano Decimo e Villotta di Chions. L'auto, una Fiat Panda, su cui viaggiavano due ragazze, una neonata e la sorellina, una bimba di due anni e mezzo, è stata travolta da un suv, un Land Rover Defender con al volante un automobilista di nazionalità bulgara che è fuggito via a piedi ed è stato poi arrestato. Per le giovani, sedute sui sedili anteriori dell'utilitaria, non c'è stato nulla da fare, sono morte sul colpo: si tratta di Jessica Fragasso, 20 anni di Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni di Conegliano. Gravi invece le condizioni della neonata e dell'altra bimba, entrambe trasportate in ospedale a Udine (erano sedute sui sedili posteriori del veicolo) dalle ambulanze del Suem 118: attualmente si trovano ricoverate nei reparti di neurochirurgia e neonatalogia.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Pordenone, il suv dell'automobilista bulgaro ha prima speronato una Fiat 500 su cui viaggiavano i genitori di Jessica e poi la Fiat Panda che precedeva il primo veicolo. I mezzi viaggiavano in direzione di Conegliano, direttrice rimasta chiusa per alcune ore. Terribile la scena che è comparsa ai soccorritori, ovvero i vigili del fuoco di San Vito e Pordenone e medici e infermieri del Suem 118. Per le due ragazze non c'è stato nulla da fare. Lo straniero aveva nel frattempo superato le recinzioni dell'autostrada e si era dileguato a piedi, in stato confusionale. Sarà catturato poco dopo, verso le 22 circa: attualmente si trova in stato di fermo.