Difende il suo cane dalla baby gang, aggredito fuori dal supermercato

Aveva lasciato il suo cagnolino fuori dal supermercato Cadoro in Via Zermanesa a Mogliano ma, mentre stava facendo la spesa, si è accorto che una ventina di giovanissimi aveva iniziato a prendere di mira l'animale legato fuori dal punto vendita. A quel punto il padrone è uscito per difendere il suo cane ma è stato accerchiato e insultato dalla baby gang, costringendo all'intervento gli agenti della polizia locale per riportare la situazione alla normalità.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'episodio è avvenuto mercoledì 22 febbraio, nel pomeriggio. Per Mogliano Veneto non è la prima volta che si verificano simili episodi di violenza legati alle baby gang. Commercianti e residenti lamentano casi di violenza e degrado ormai quasi giornalmente. Gli agenti della polizia locale intervenuti al Cadoro mercoledì hanno identificato i ragazzi della baby gang, una ventina e quasi tutti minorenni. Nessuna ferita grave per il proprietario del cane e per l'animale stesso. L'area del supermercato di Via Zermanesa è diventata ormai da qualche tempo il ritrovo delle bande giovanili locali, ragazzi giovanissimi che si divertono a mettere a segno piccoli atti vandalici, gettare rifiuti a terra e aggredire verbalmente passanti e persone più indifese. Il parco di Villa Lombardi è un'altra zona attenzionata dalle forze dell'ordine. Dopo l'episodio di mercoledì scorso, il Comune è pronto a intensificare i controlli sul territorio, utilizzando anche le immagini delle videocamere di sorveglianza per identificare gli autori delle scorribande.