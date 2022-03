Vandali in centro a Montebelluna, lanciano in strada le sedie dei bar

Baby vandali di nuovo in azione a Montebelluna: un gruppo di minorenni, italiani e stranieri, è stato identificato l'altra sera dai carabinieri per aver danneggiato due locali del centro storico.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", poco dopo le 22 di mercoledì sera, 23 marzo, il gruppo di giovanissimi ha preso di mira un bar della centralissima piazza Marconi e il kebab nella galleria di piazza Monnet. In entrambi i locali i vandali si sono accaniti contro le sedie esterne, prendendole e lanciandole in strada. Alcuni passanti, dopo aver assistito increduli alla scena, hanno chiamato sul posto i carabinieri che hanno provveduto ad identificare i ragazzi e ad avvisare i genitori di quanto accaduto.