Rubano cibo e bibite dalla mensa del seminario, baby gang fuori controllo

Hanno aspettato che facesse buio, sono entrati nella mensa del seminario di Vittorio Veneto e hanno rubato tutto quello che hanno trovato dandosi poi alla fuga da una delle finestre. Il colpo è stato messo a segno da una banda di ragazzi che sta creando non poco scompiglio in varie zone della città.

Come riportato da Qdpnews, il furto in seminario è avvenuto verso le ore 23 nel quartiere di Ceneda. Una residente del posto che stava passando in auto fuori dal seminario ha provato a rincorrere i giovani ladri, riusciti a fuggire dividendosi in due gruppi, uno andato verso il parco Papadopoli, l'altro verso il patronato Costantini. Il furto, denunciato dalla signora ai carabinieri, ha portato a un aumento dei controlli nelle scorse ore. Il Comune è pronto a intervenire aumentando il numero di videocamere in città ma l'impressione è che servano misure ben più drastiche per fermare le scorribande della baby gang. Due giovani, un 20enne vittoriese e una ragazza minorenne, sono stati identificati e fermati al parco Papadopoli. Insieme a loro c'erano altri due ragazzi che, non appena si sono accorti dell'arrivo della Polizia locale. Bravate e furti sempre più frequenti da parte dei giovani in città. Con la ripresa delle scuole a inizio settimana è stato necessario addirittura l'intervento del vicesindaco per calmare due gruppi di giovani venuti a parole dopo il suono della campanella. Una situazione insomma sempre più difficile da gestire.