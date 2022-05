Fuoco ad un cestino e scivolo danneggiato: baby gang fuori controllo

Vandali in azione a Corbanese di Tarzo: negli ultimi giorni l'area giochi di Via Piave è stata danneggiata in maniera importante da una banda di ragazzini, tutti con meno di 14 anni. I baby vandali hanno dato fuoco ad un cestino e danneggiato lo scivolo.

Dopo le segnalazioni dei residenti su Facebook il Comune si è mobilitato per individuare i responsabili, riuscendo a stringere il cerchio intorno a quattro giovanissimi che sarebbero stati visti da alcuni testimoni e ripresi dalle telecamere. Il sindaco Sacchet, dopo aver condannato la bravata, è pronto a incontrare le famiglie dei baby vandali. Nei mesi scorsi episodi simili si erano già verificati al parco Broli e in centro a Tarzo. Non è escluso che gli autori di quelle bravate siano gli stessi che hanno danneggiato l'area giochi di Via Piave. Le famiglie saranno convocate in Comune nei prossimi giorni.