Vandali distruggono la bacheca dei libri: volumi a terra e pagine strappate

Verso le 23.30 di venerdì 19 agosto, in piazza Lancieri di Milano a Monastier, alcuni giovani non ancora identificati hanno divelto la bacheca pubblica per lo scambio libri, nel vicino giardino comunale.

I vandali, dopo aver distrutto la bacheca, hanno gettato i libri per terra vandalizzandoli e allontanandosi prima dell'arrivo delle pattuglie dell'Arma. Sul posto, sabato mattina, è arrivata anche il sindaco Paola Moro. Indagini in corso dei militari dell'Arma.