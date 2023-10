Redditi non dichiarati per 12 milioni, nei guai 295 colf e badanti

Controlli a tappeto, in provincia di Treviso, nel settore delle colf e delle badanti domestiche: Guardia di finanza di Treviso e Inps (con cui le Fiamme gialle hanno stipulato un protocollo d’intesa a livello nazionale), hanno scoperto centinaia di lavoratori inadempienti sotto il profilo della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini Irpef in un periodo di tempo che va dal 2017 al 2021.

La normativa fiscale prevede che, al superamento di determinate soglie di reddito (8mila euro fino al 2021 e 8.176 euro dal 2022), colf e badanti debbano presentare la dichiarazione annuale, utilizzando il modello 730 o il modello Unico. Al di sotto di tali soglie, invece, la dichiarazione può essere omessa. Il monitoraggio svolto in provincia di Treviso ha permesso di individuare oltre 4mila posizioni di lavoratori inadempienti, nei confronti dei quali sono stati immediatamente avviati i controlli fiscali: dallo scorso mese di aprile a oggi, sono già 295 i collaboratori domestici per i quali è stata rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione (circostanza che li fa rientrare nella categoria dei cosiddetti “evasori totali”), per una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 12 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il profilo reddituale degli interessati è stato ricostruito grazie all'analisi delle banche dati dell'Inps: nella maggioranza dei casi i datori di lavoro avevano inserito tutti i dati previsti (periodi di assunzione, ore lavorate, tariffe orarie, contributi versati, date di versamento, trimestri di riferimento). Incrociando le informazioni nelle banche dati, è stato possibile intervenire, in un’ottica di approccio trasversale ai fenomeni illeciti, anche in altri settori di servizio: dei 295 evasori totali individuati, infatti, si è scoperto che 6, grazie all’occultamento dei compensi ricevuti, avevano percepito anche il reddito di cittadinanza, per un importo complessivo di 85mila euro. In relazione a tale ultimo aspetto, i responsabili sono stati segnalati, oltre che alla Procura di Treviso, anche agli uffici competenti dell’Inps, per il recupero delle somme indebitamente erogate. I controlli svolti finora hanno riguardato solo una piccola parte dei potenziali evasori individuati: l’attività delle Fiamme Gialle di Treviso proseguirà, dunque, per completare, anche in aderenza alle più recenti linee di indirizzo date dall’Autorità di governo, l’azione di contrasto all’evasione in questo settore.

Il commento

«Nonostante il cammino fatto sull’evasione fiscale, serve che il Governo a livello nazionale ma anche gli enti locali sul territorio, trovino soluzioni preventive». A dirlo è Alberto Irone, segretario generale di Filcams Cgil Treviso, commentando l'indagine condotta dalla Guardia di finanza di Treviso.

«Bene aver portato a galla il sommerso per ristabilire la legalità di un settore che nasconde troppo spesso situazioni tali da inquinare il mercato del lavoro e così penalizzare i lavoratori onesti - precisa e puntualizza Irone -. Quello che ci si chiede è cosa abbia portato alle mancate dichiarazioni dei redditi di così tanti contribuenti fiscali, seppur contrattualmente in regola. È ipotizzabile che molti di questi lavoratori e lavoratrici - aggiunge - siano di origine straniera e non preparati al sistema degli adempimenti che vige in Italia. Nessuna giustificazione ma l’interrogativo, vista la casistica in questione, nasce spontaneo. Legalità e integrazione passano tassativamente per il lavoro regolare ma anche attraverso strumenti conoscitivi e informativi che oggi mancano. Spesso, infatti, questi lavoratori sono soli o chiusi in piccole reti sociali di connazionali. Per ripulire il mercato del sommerso e dall’evasione e non arrivare a punire bisognerebbe colmare questo gap conoscitivo - spiega il segretario generale - offrendo tutele di carattere informativo. Chi si rivolge alla Cgil entra in contatto con una moltitudine di organismi che mette in piedi rappresentanza, mediazione e tutti i servizi necessari a garantire il lavoratore e il rispetto delle regole delle parti. Purtroppo, parliamo di lavoratori difficilmente raggiungibili anche dal sindacato. Sarebbe bene che il Governo, così come gli enti locali, guardasse a tali condizioni e mettesse in piedi politiche condivise con le parti sociali che rappresentano un presidio sul territorio e conoscono concretamente queste situazioni - conclude Irone - a prevenzione del fenomeno».