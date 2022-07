Morto annegato nel lago Azzurro, martedì l'ultimo saluto a Mauro

La Procura di Treviso ha concesso il nullaosta per il funerale di Mauro Libraletto, il 33enne di Badoere morto nella notte tra l'8 e il 9 luglio, annegato nelle acque del lago Azzurro di Paese. L'ultimo saluto al giovane sarà celebrato martedì prossimo, 19 luglio, alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Badoere. In attesa dei test tossicologici e istologici disposti dalla magistratura trevigiana (il cui esito è atteso tra almeno un paio di mesi), l'esame autoptico effettuato dall'anatomopatolo Alberto Furlanetto ha chiarito che il decesso è avvenuto per annegamento, forse per una congestione che ha causato un malore fatale. Mauro si trovava sulle rive del lago, uno specchio d'acqua da lui ben conosciuto, con alcuni amici, come lui appassionati di carpfishing: per cercare un pò di refrigerio dalla calura estiva si è tuffato e non è più riemerso. Gli amici hanno lanciato l'allarme al 118 e ai vigili del fuoco ma i soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Le nuotate nelle ex cave sono purtroppo un malcostume diffuso nella Marca. Qualche giorno fa una quindicina di ragazzi, italiani e stranieri, tra i 15 e i 26 anni, sono finiti a processo per essersi introdotti nell'area delle cave Biasuzzi di Paese (l'episodio risale a cinque anni fa), scavalcando la recinzione, e essersi tuffati nelle acque dell'invaso. I giovani sono stati condannati dal gup al pagamento di un decreto penale di condanna di 1.177 euro a cui si sono però opposti tramite i loro legali. Tre di loro hanno visto estinto il reato dopo un periodo di lavori socialmente utili; è probabile che altri tra loro scelgano la stessa strada.