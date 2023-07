Pacco sospetto nell'ufficio postale, intervengono i carabinieri

Un pacco sospetto (si rivelerà essere una normalissima borsa frigo) è stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi, 24 luglio, attorno alle 13 poco distante dall'ufficio postale di Badoere, in via Marconi. I carabinieri della Compagnia di Treviso sono intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso dopo l'allarme che era stato lanciato dai dipendenti dell'ufficio postale del vicino supermercato Maxì, insospettiti dallo strano rinvenimento. La filiale di Poste ha chiuso con quindici minuti di anticipo proprio per consentire l'intervento degli artificieri che hanno esaminato l'oggetto, verificandone la sua totale inoffensività: all'interno della borsa frigo erano presenti solo alcune bottiglie d'acqua. La zona per alcune ore è stata interdetta e chiusa al passaggio dei residenti.