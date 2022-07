Cede il gancio del rimorchio, il carico di insilato finisce sull'asfalto

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto attorno alle 17 di oggi, 14 luglio, a Badoere di Morgano all'incrocio tra via Roma (la strada provinciale 68), via Marconi con via Sant'Ambrogio e via Levada. Il rimorchio trainato da un trattore di un'azienda agricola di Istrana, pieno di insilato ad uso agricolo, si è improvvisamente staccato (probabilmente a causa della rottura di un gancio), finendo per schiantarsi contro il muro di recinzione del ristorante Rugantino, abbattendolo. Il carico è quasi totalmente finito sull'asfalto. Il conducente è rimasto illeso e fortunatamente nessuno si trovava nei paraggi del rimorchio: un pedone o un ciclista non avrebbe potuto avere scampo in nessun modo. Al lavoro, per gestire la difficile viabilità della zona, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Istrana che hanno deviato sul posto il traffico. La strada è rimasta a lungo chiusa alla circolazione. Non è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco.