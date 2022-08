Fanno il bagno nudi nella Fontana del Nettuno: fotografati da un residente

Bagno nudi nella fontana del Nettuno a Conegliano: notte di follia per quattro giovani ripresi da un residente svegliato in piena notte dagli schiamazzi dei ragazzi dentro la fontana.

Una bravata avvenuta nella notte di domenica 7 agosto. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" la scena è stata filmata con lo smartphone e consegnata alle forze dell'ordine. Polizia locale e carabinieri sono al lavoro in queste ore per dare un nome ai quattro ragazzi che, dopo essersi spogliati, si sono immersi nella fontana di Corso Vittorio Emanuele. Immagini che hanno subito scatenato reazioni e polemiche. Nei mesi scorsi la Fontana del Nettuno era già stata presa di mira dai vandali che avevano distrutto i simboli della Lilt durante il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Ora questa nuova bravata torna a mettere la fontana sotto i riflettori della cronaca. Il sindaco Fabio Chies commenta l'episodio ai nostri microfoni: «Ci tengo a precisare che non si tratta di un episodio legato alla sicurezza in città. Questa è una bravata fatta da quattro incivili, un episodio che speriamo resti isolato. Le forze dell'ordine provvederanno a identificare i responsabili nelle prossime ore. Come successo per i ragazzi che avevano distrutto i fiocchi della Lilt, anche questi quattro giovani saranno messi ai lavori socialmente utili». La polemica in città però resta più rovente che mai.