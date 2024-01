Due bancomat fatti esplodere nella notte: bottino da migliaia di euro

Due bancomat sono stati fatti esplodere nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio in provincia di Treviso. I ladri sono riusciti a fuggire con un bottino di diverse migliaia di euro. Il primo colpo è stato messo a segno, verso le due di notte, con la tecnica della "marmotta", presso il credito cooperativo di via Castelletto a Col San Martino. Dopo circa un'ora, anche lo sportello bancomat in via Tognana a Santa Cristina di Quinto di Treviso è stato fatto esplodere con la stessa tecnica. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nei due colpi ma i danni agli sportelli bancari sarebbero ingenti.

I carabinieri del Comando provinciale di Treviso sono intervenuti su entrambi i luoghi delle esplosioni: dalle prime indagini, l'ipotesi è che il gruppo di malfattori, per circostanze di tempo e luogo, potrebbe essere lo stesso per entrambi i furti. Refurtiva esatta e danni agli sportelli sono ora in corso di quantificazione.