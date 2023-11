Banda del buco in azione, svaligiate due case: residenti chiamano i carabinieri

Nella serata di giovedì 2 novembre a Castelfranco Veneto i carabinieri sono intervenuti nella zona tra Via Sicilia e Via Morello dove la "banda del buco" è entrata in azione praticando un foro sugli infissi in vetro delle case di una pensionata e di un'impiegata rubando monili e contanti, tentando poi di entrare in altre tre abitazioni. Grazie alla fondamentale collaborazione dei residenti che hanno segnalato ai carabinieri la presenza dei malfattori, i militari dell’Arma sono riusciti ad intercettare due giovani, travisati e con abiti scuri. La coppia, inseguita dai Carabinieri intervenuti, si è data alla fuga a piedi nei terreni limitrofi alle abitazioni riuscendo a dileguarsi, verosimilmente grazie alla presenza di un terzo complice in auto in zona defilata, ma i riscontri già raccolti potrebbero consentire a breve ai militari di identificare la banda di malviventi.

Sempre nelle stesse ore, a Mogliano Veneto, in Via Montello e Via Roma, sono avvenuti altri tre tentativi di furto sempre forzando le finestre di altrettante abitazioni. La presenza in casa dei proprietari e, in uno dei tre episodi, l’attivazione del sistema di allarme, ha fatto però desistere i ladri che, secondo quanto sinora emerso dai primi sopralluoghi svolti dai militari dell’Arma, si sono dati alla fuga senza riuscire a rubare nulla.