Oltre cento furti in tre province, custodia in carcere annullata per quattro ladri

Solo in provincia di Treviso sono accusati di aver rubato nei comuni di: Arcade, Cappella Maggiore, Salgareda, Santa Lucia di Piave, Vittorio Veneto e anche in alcune ville lungo il Terraglio. Nonostante questo, una banda composta da quattro cittadini albanesi arrestati a novembre, ha ottenuto l'annullamento della custodia in carcere grazie alla decisione presa dal tribunale del riesame.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i quattro indagati erano finiti al centro di una lunga inchiesta coordinata dalla Procura di Venezia con il supporto dei colleghi di Treviso e Padova. I quattro arrestati, di età compresa tra 26 e 33 anni, sono accusati di aver rubato in oltre cento abitazioni del Veneto. La loro base era un casolare alle porte di Mestre, scoperti dalla squadra mobile di Venezia, ai quattro malviventi è stata annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere grazie alla decisione del tribunale del riesame di accogliere il ricorso presentato dagli avvocati difensori della banda, Mauro Serpico e Stefania Pattarello. I quattro, per ora, non saranno rimessi in libertà grazie alla misura emessa dalla Procura di Padova. La difesa aveva contestato con successo la regolarità delle procedure di arresto (solo per i furti veneziani e non nelle altre province). Secondo le indagini sulla vicenda, la banda era riuscita a mettere a segno fino a otto furti in una sola notte.