Esce a fumare una sigaretta, trova i ladri in giardino e li mette in fuga

Ladri scatenati nel fine settimana a Varago di Maserada: verso le ore 21 di venerdì 15 settembre tre banditi con il volto coperto dal passamontagna hanno tentato il furto in una palazzina composta da tre appartamenti in Via del Borgo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" però il caso ha voluto che il magazziniere che vive al piano terra dell'edificio si trovasse fuori in giardino a fumare una sigaretta proprio nel momento in cui i ladri hanno scavalcato la rete per mettere a segno il colpo. "Ehi, chi siete?" ha chiesto il residente ai tre uomini con il volto coperto, uno dei quali aveva già scavalcato la rete e si trovava nel giardino di casa nascosto dietro una palma. Il malvivente ha risposto con un nome di fantasia. Quando il magazziniere ha però minacciato di chiamare i carabinieri i tre si sono allontanati in fretta e furia, con il bandito nel giardino che ha scavalcato di nuovo la rete seguendo i complici nei campi vicini dove ad attenderli c'era con tutta probabilità il palo a bordo di un'auto. Un'ora dopo la banda ha messo a segno un furto a soli due civici di distanza dalla palazzina di Via del Borgo, rubando oro e contanti dall'abitazione di una signora della zona. Il sospetto è che, ad entrare in azione, sia stata la banda della Maserati nera, la stessa che ad agosto aveva svaligiato la casa di un noto pasticcere di Cimadolmo, svuotandogli la cassaforte. Il giorno prima dei colpi a Varago in paese era stata vista di nuovo la Maserati nera, in probabile sopralluogo prima di tentare i furti. Sull'episodio indagano ora i carabinieri.