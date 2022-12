Sradicavano i distributori di benzina con la ruspa: banda di ladri a processo

Si sono concluse le indagini della Procura della Repubblica di Pordenone a carico della banda di rumeni accusati di aver compiuto diversi furti tra Friuli e Veneto, utilizzando delle ruspe, per rubare denaro nei distributori di carburante. Il giudice per l’udienza preliminare ha chiesto il rinvio a giudizio per i tre componenti della banda, tutti intorno ai 25 anni di età, con l’accusa di rapina e furto pluriaggravati. Si trovano tutti in custodia cautelare in carcere. Un quarto componente della banda invece è morto nel marzo del 2021. Stava scappando dai carabinieri a Gorizia e ha cercato di seminarli attraversando il fiume Isonzo, ma è annegato nelle acque gelide.

Come operava la banda della ruspa

I ladri erano tutti trasfertisti: arrivavano in Italia dalla città di Galati in Romania attraverso il confine sloveno. Un membro della banda aspettava i compagni in territorio sloveno, mentre gli altri si dedicavano ai colpi. Dopo aver rubato una o due auto andavano in cerca di una ruspa e, una volta rubata anche questa, distruggevano le colonnine self service dei distributori per prendere il denaro contenuto all’interno. Dopo il colpo rimanevano alcuni giorni nei boschi prima di rubare un’altra macchina per un nuovo furto oppure per andare al confine con la Slovenia e tornare quindi in Romania con il complice addetto alla “logistica”. Prima di essere arrestati, i quattro hanno compiuto una ventina di furti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Numerosi i colpi messi a segno in provincia di Treviso, soprattutto nell'inverno tra il 2020 e il 2021, spesso in orari in cui era in vigore il coprifuoco, a causa della pandemia.