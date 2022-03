"Si tolga la bandiera della pace, è indecorosa": in condominio scatta il litigio

Una bandiera della pace può scatenare una feroce diatriba condominiale? Evidentemente si, perché questo è quanto successo nei giorni scorsi in una palazzina di via Ferrera a Conegliano quando, durante la consueta assemblea condominiale, quasi tutti i condomini si sono coalizzati contro Francesca Nicastro, presidente dell'associazione Movimento Federalista Europeo di Conegliano e Vittorio Veneto, al fine di farle rimuovere la bandiera tricolore dal suo giardino. Una bandiera lì da tre anni insieme a quella dell'Europa.

"Le riunioni condominiali, invece di essere un luogo dove costruire comunità, diventano spesso un’arena che rivela il lato peggiore delle persone. Ed è bene vederlo il lato peggiore del vicino di casa, così ci si sa regolare - afferma Francesca Nicastro - È però un gran peccato perché, se queste assemblee fossero gestite con saggezza da amministratori ?????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ????????? ? ??????? ?? ????? ? ???????? ? ???????, potrebbero favorire l’amicizia, la collaborazione, la cooperazione tra i residenti, contribuendo a incrementare la felicità comunitaria. Basterebbe ????????? ?? ???? ????? ? ????? ?’??????? di formarsi sulle modalità più idonee per gestire le riunioni e quel delicato patrimonio che sono le relazioni tra le persone. Troppo complicato?".

"E invece capita di vedere ??????? ??????? ????? "?????" ?????????, attentissime alle relazioni che “contano” (e ahimé solo a quelle) trasformarsi in paladine di intolleranza, in nome della loro personalissima percezione di decoro - continua - Così nell’ultima riunione condominiale la bandiera della pace esposta in giardino (da almeno tre anni) è stata definita indecorosa e preteso che la rimuovessi. ???? ??? ????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ????? ???? ??????? ??? ?? ?? ??????. Soprattutto di questi tempi. Troppi colori? La scritta “pace” urtica la propria malcelata belligeranza? ?’“??????????” ???????? ?? ??????? ???????? ?????????? ???’??, ??? ????? ???? ????? ??????? ? ?? ????? ? ????????? ? ??? ??????".

"Auspico che abbiano l’opportunità, guardardola ogni volta che ci passano davanti, di sgonfiare la propria attitudine guerrafondaia e di porsi verso gli altri – tutti gli altri, non solo quelli della propria presunta cerchia sociale – con il dovuto rispetto. Le persone perbene – qual è la sottoscritta – acconsentono volentieri a richieste formulate con gentilezza, anche se, ai loro occhi, fossero del tutto immotivate, perché è un valore per noi (noi persone perbene) avere intorno umani (umani) sereni. ?? ?? ?????????? ??. ?????? ?? ???? ??? ?? ??????? ?? ?? ??????? ? ???? ???????, ??? ?????? ?????? ? ?????? ????????? ????????"conclude Nicastro.