Bar aperto dopo le 18, multa e cinque giorni di chiusura

Chiuso per cinque giorni a poche ore dall'inizio del fine settimana. Il bar tabaccheria nelle vicinanze del cavalcavia della stazione dei treni di Treviso è stato chiuso e sanzionato dagli agenti della polizia locale.

Come riportato da "Il Corriere del Veneto", i vigili sono stati chiamati giovedì sera, dopo le 18, da alcuni residenti della zona che avevano notato il bar ancora aperto dopo l'orario consentito. All'interno del locale gli agenti hanno trovato il personale intento a servire da bere ai clienti nonostante le 18 fossero passate ormai da un pezzo. Inevitabile la sanzione così come la chiusura per cinque giorni. Ora c'è massima attenzione per i controlli in centro nel weekend. Ieri, giovedì 11 febbraio, il Prefetto Laganà aveva annunciato che i plateatici sarebbero stati gli osservati speciali dei prossimi giorni, soprattutto dopo la nuova ordinanza regionale del presidente Zaia. Cinque i checkpoint previsti in centro storico che potrebbero essere chiusi in caso si verificasse il rischio di assembramenti. Il Comune non esclude l'aumento di vigili e volontari della Protezione civile in modo da tenere sempre la situazione sotto controllo.