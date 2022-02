Festa di Carnevale oltre mezzanotte, multato il bar Cortina

La festa di Carnevale non rispetta il coprifuoco: blitz dei carabinieri al bar Cortina di Mareno di Piave. Non è la prima volta che il locale in Piazza Municipio viene sanzionato dalle forze dell'ordine.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i carabinieri hanno interrotto la festa di Carnevale organizzata nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio. Dj set, musica ad alto volume, tantissimi clienti all'interno e all'esterno del locale, urla e schiamazzi in piena notte. Per molti una normale festa di Carnevale ma a Mareno di Piave, fino al 15 marzo, è in vigore un'ordinanza comunale che istituisce il coprifuoco per i locali da mezzanotte fino alle 5 di mattina. Al bar Cortina musica e festeggiamenti non hanno rispettato l'orario e quindi per il titolare è scattata la sanzione. Ora il locale non rischia solo la multa: il sindaco Cattai sembra infatti intenzionato a valutare anche una chiusura temporanea del bar.