Ordine pubblico, licenza sospesa per dieci giorni al Bar Merry's

Continuano i controlli della Questura di Treviso nella zona del Coneglianese dove, nell’ambito di una mirata e strategica attività di controllo, è stata disposta la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al bar "Merry's" di Conegliano. Il provvedimento, emanato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, «ha la finalità di impedire - secondo la Questura - il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale».

La sospensione della licenza per 10 giorni, su iniziativa del commissariato di Conegliano, è stata notificata al titolare questa mattina, venerdì 1º aprile. Il provvedimento è arrivato al termine di svariati controlli effettuati dalle pattuglie del commissariato che avevano accertato come il bar fosse divenuto punto di ritrovo di numerosi soggetti con precedenti penali e di polizia, anche di rilievo, dando vita a una serie di pericolosi sodalizi e a atti di violenza nelle vicinanze del locale. «Il provvedimento - conclude la Questura -serve a tutelare la cittadinanza». Nei prossimi giorni seguiranno altri controlli analoghi in locali ed esercizi pubblici della zona.