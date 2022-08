Bar Sole chiuso per 15 giorni: sequestrati 100 grammi di cocaina e 3mila euro

Si è conclusa in queste ore l’operazione "Sun Bar" della polizia di stato: debellata una consistente attività di spaccio presso il Bar Sole in via Feltrina a Treviso.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Treviso, erano iniziate alcuni mesi fa. Coinvolti 7 cittadini di origine nigeriana, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, altri senza fissa dimora e due residenti a Treviso. Gli indagati spacciavano cocaina a tutte le ore del giorno e della notte nei pressi del Bar Sole, rivelatosi vera e propria “centrale dello spaccio”. Centinaia gli episodi di cessione contestati dagli investigatori della squadra mobile nei confronti dei sette nigeriani, che nascondevano la droga all’esterno del Bar Sole per poi cederla agli acquirenti. Circa 100mila gli euro ricavati nell’arco di pochi mesi grazie a 300 cessioni accertate. Un centinaio gli assuntori segnalati complessivamente alla Prefettura di Treviso.

L'operazione, iniziata mercoledì 10 agosto, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Padova, delle unità cinofile della polizia di stato e dell’unità cinofila della polizia locale di Treviso, si è conclusa con il sequestro di circa 100 grammi di cocaina e 3mila euro in contanti. Nei confronti dei 7 indagati l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia di Treviso. Il Bar Sole, invece, in collaborazione con la Divisione di polizia amministrativa della Questura, è stato chiuso per 15 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con provvedimento del Questore di Treviso, in quanto ritenuta base logistica dell’attività di spaccio.