In duecento a Lovadina per i funerali di Lino Baseotto

E' stato celebrato lunedì 14 giugno, alle ore 15, il funerale di Lino Baseotto l'80enne che, dopo aver ucciso con una fucilata la nuora Bruna Baseotto, si è tolto la vita lasciando sotto choc l'intera comunità di Spresiano.

Alla cerimonia funebre, nella chiesa parrocchiale di Lovadina, hanno partecipato poco meno di duecento persone. Presente alla cerimonia solo il figlio Flavio. A celebrare il funerale è stato il parroco di Lovadina, don Giovanni Stasi. Fedeli in silenzio all'arrivo del feretro nel sagrato. Un unico "Ciao Lino" si è levato dalla folla prima dell'ingresso del feretro in chiesa. Sabato scorso, 12 giugno, erano state celebrate a Visnadello le esequie di Bruna Mariotto, la 51enne assassinata dal suocero nel cortile della villetta di via XXIV maggio a Lovadina.