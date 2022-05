Beccati con in tasca hashish e marijuana: denunciati due pusher

Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso di un controllo stradale avvenuto in via Trevigiana a Lughignano, i carabinieri della locale Stazione hanno identificato un 27enne trevigiano e un 29enne padovano trovandoli in possesso di svariati involucri contenenti hashish e marijuana. Per entrambi è dunque scattata la denuncia per la detenzione dello stupefacente che è stato poi posto sotto sequestro.