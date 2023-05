Auto fuori strada, feriti padre e figlioletto: soccorsi dai vigili del fuoco

Alle 8 di oggi, lunedì 15 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiziano Vecellio a Belluno per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente, rimasto ferito insieme ad un bambino. I pompieri arrivati dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza l’auto e estratto il conducente rimasto incastrato, preso in cura dai sanitari insieme al minore e trasferiti in ambulanza in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9.30.