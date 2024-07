Vendevano droga nel bar vicino alla piazza di Belluno: indagati due trevigiani

Da fuori era uno dei bar più frequentati del centro storico di Belluno ma dentro era un vero e proprio bazar della droga: giovedì 4 luglio la polizia ha chiuso per 30 giorni il Bar Loreto, ritrovo di decine di giovani a pochi passi da piazza dei Martiri.

Gli indagati sono cinque in totale, tra cui il gestore del bar e un suo fidato collaboratore, entrambi residenti nel Bellunese. Ci sono però anche due giovani trevigiani coinvolti nell'operazione della Questura: per loro è scattato il divieto di dimora nel Bellunese. Lo scorso dicembre uno di loro era già stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina nascosti in un calzino. Divieti di dimora in provincia anche per il titolare del locale D.V.G, 27 anni, e di L.M. di 24 anni. Il 27enne, gestore del Bar Loreto, era a capo della presunta attività di spaccio: per lui una accusa in più, legata proprio alla sua attività. L'inchiesta era partita da alcune segnalazioni nell'estate del 2023. D.V.C e L.M., i due giovani residenti nella Marca, sono invece stati accusati dei reati di spaccio e agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti. Il barman vendeva ai clienti cocaina, hashish e marijuana ma anche i due trevigiani avrebbero avuto un ruolo importante nel giro di spaccio che gravitava intorno al bar. In alcuni casi gli acquirenti erano minorenni o 18enni. Ieri sono scattate anche le perquisizioni domiciliari a carico dei cinque indagati. La Divisione di polizia amministrativa ha eseguito il provvedimento del questore: licenza sospesa per 30 giorni, con conseguente chiusura del Bar Loreto.