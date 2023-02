Controlli stradali dei carabinieri: segnalati cinque assuntori di droghe, ritirata una patente

Fine settimana di controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Belluno. Oltre 15 pattuglie, delle Stazioni Carabinieri del territorio e del Nucleo Radiomobile di Belluno, coordinate dal Tenente Colonnello Nicola Darida, Comandante della Compagnia cittadina, hanno eseguito diversi posti di controllo lungo gli assi della viabilità primaria e secondaria del bellunese, senza tralasciare il controllo in alcuni locali pubblici per verificare le condizioni di sicurezza.

Nel corso del servizio, svolto nelle nottate di sabato e domenica scorsi, sono state controllate circa 240 persone e più di 110 veicoli, procedendo a verifiche oltre che sulla regolarità dei documenti, anche sulla condizione dei guida di chi stava al volante. Eseguiti molti alcol test che fortunatamente non hanno dato esito positivo. Diverso, invece, l’esito di alcuni più approfonditi controlli su alcuni dei soggetti fermati, visto che a seguito di perquisizione sono state trovate modiche quantità di stupefacenti. All’esito delle attività sono stati sequestrati oltre 30 grammi di hashish, in singole dosi, e 1 grammo di cocaina.

Cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti e in un caso, è stata sequestrata la patente poiché l’uomo era alla guida in stato di alterazione da droghe. Nel corso, poi, di un posto di controllo su Belluno è stato fermato un cittadino extracomunitario non in regola col permesso di soggiorno che è stato condotto alla Caserma di Viale Europa per ulteriori accertamenti. I risultati conseguito nel corso del servizio dimostrano, ancora una volta, quanto sia necessario continuare nell’attività di controllo e prevenzione sul territorio.

«Servizi preventivi ad alto impatto, cioè con l’impiego di più pattuglie in diverse aree del territorio, come quello svolto nel corso dello scorso fine settimana» ha detto il Colonnello Pigozzo «si ripeteranno anche in altre zone della provincia, per mantenere sempre elevato il livello di attenzione e garantire ai cittadini le migliori condizioni di sicurezza».