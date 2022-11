Tenta di entrare in un supermercato di notte, arrestato un 20enne

Intervento dei carabinieri la scorsa notte nel comune di La Valle Agordina per un tentativo di furto ai danni di un supermercato. I militari delle Stazioni di Agordo e Falcade sono giunti sul posto dopo una telefonata al 112 che segnalava la presenza di un giovane sospetto che poi è stato effettivamente rintracciato mentre stava forzando la porta di ingresso del supermercato. L’uomo, un ventenne dell’agordino, non ha opposto resistenza ed è stato condotto, per ulteriori accertamenti e col supporto dell’Aliquota Radiomobile del capoluogo, presso la Caserma dell’Arma e tratto in arresto per tentato furto.

Questa mattina, 22 novembre, i carabinieri hanno condotto il giovane presso il Tribunale di Belluno dove è stato sottoposto a giudizio direttissimo, nel corso del quale è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma giornaliero presso i carabinieri di Agordo. Nel corso dell’operazione i militari dell’Arma hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro alcuni materiali di scasso che il 20enne aveva con se al momento dell’arresto.

"Si tratta di un risultato importante" si legge in un comunicato dell'Arma "che scaturisce dall’intensificazione dei servizi preventivi disposti dalla Compagnia di Belluno nella valle agordina, dopo alcuni episodi di furto e tentato furto che si erano verificati nelle scorse settimane. L’analisi dei fenomeni aveva indotto a aumentare la presenza delle pattuglie dei Carabinieri, supportate anche da alcuni servizi di prevenzione, su autovetture civili, svolti da militari dell’Arma proprio per intercettare gli autori di questi reati. I servizi preventivi nell’area comunque continueranno, al fine di aumentare la generale cornice di sicurezza sia nell’area dell’agordino, sia in altre aree della provincia, con attività coordinate di controllo del territorio".