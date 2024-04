Attacco hacker a Benetton Group: al via la pubblicazione dei dati

Dopo attente indagini Benetton Group ha reso noto in queste ore che il "data leak" (rilascio di informazioni e file rubati) annunciato ai danni dell'azienda trevigiana è riferibile al tentato attacco informatico del gennaio 2023, quando le attività di prevenzione e protezione messe in atto dal Security Operation Center del gruppo avevano intercettato un tentativo di intrusione da parte di un'organizzazione internazionale di hacker, limitandone fortemente i possibili danni. «Nessuna attività aziendale è stata in alcun modo compromessa» si legge nella nota rilasciata da Benetton Group.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però, in questi giorni Hunters International, gruppo di hacker con organizzazioni in Russia e Nigeria, ha annunciato sul proprio blog nel dark web di aver sottratto oltre tre milioni di file dalla banca dati del brand trevigiano per un totale di 433 Gigabyt. Da oggi, venerdì 5 aprile, gli hacker inizieranno a rendere pubblica la prima parte di file rubati: 33,8 Megabyt pari a 10 file. Non è ancora chiaro di che tipo di dati si tratti. A gennaio 2023 i pirati informatici avevano attaccato per 5 giorni i server di Benetton Group rubando un quantitativo ingente di dati informatici e tentando una nuova incursione anche lo scorso 28 marzo. La polizia postale di Mestre ha avvisato il gruppo Benetton dell'attacco in atto mentre alcuni dipendenti avrebbero ricevuto mail dalla Russia proprio relative all'attacco informatico. Hunters International non è nuova a questo tipo di assalti hackher. A novembre 2023 gli hacker russi avevano mandato in tilt i i sistemi informatici della Usl di Modena. Un gruppo di pirati del web specializzato in attacchi a "doppia estorsione", in cui il riscatto viene chiesto sia per impedire la pubblicazione online dei dati sottratti ma anche per "sbloccare" i dati stessi, resi inaccessibili a causa del cryptolocker.