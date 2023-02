Bestemmie, urla e vandali: chiuso il campetto dell'oratorio

Urla, bestemmie, alcolici e preservativi abbandonati nel campetto della parrocchia di Biadene: dopo l'ennesimo episodio il parroco don Davide Frassetto ha deciso di mettere un freno al degrado che si era venuto a creare in oratorio.

Come riportato da "Qdpnews.it", da alcune settimane il campo da gioco è stato transennato e chiuso con un lucchetto. Chi vorrà giocarci dovrà chiedere le chiavi al sacerdote in modo da identificare subito gli autori di nuovi eventuali atti vandalici. In paese non tutti hanno apprezzato la scelta di chiudere a chiave il campo da gioco ma la motivazione della parrocchia è stata chiara: troppi gli episodi di degrado e i vandalismi avvenuti nelle ultime settimane. Lo spazio rimane a disposizione come prima ma serve più responsabilità. L’oratorio resterà aperto il mercoledì pomeriggio e tutte le domeniche.