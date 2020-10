In bici contro un'auto, 78enne muore dopo cinque giorni in ospedale

Susegana in lutto per la scomparsa del 78enne Mario Galdiolo, rimasto coinvolto, giovedì 24 settembre, in un incidente stradale in sella alla sua bicicletta. Il pensionato era stato ricoverato al Ca' Foncello dopo essersi scontrato contro un'auto. In un primo momento l'incidente non era sembrato grave ma, dopo 5 giorni in ospedale, le condizioni del 78enne sono precipitate portandolo al decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la famiglia ha chiesto che venisse disposta l'autopsia, fissata per lunedì 5 ottobre. Un esame il cui esito sarà fondamentale per fare chiarezza su un decesso tanto improvviso quanto inaspettato. Al momento non sarebbe da escludere nemmeno l'ipotesi di omicidio stradale a carico di una donna residente a Breda di Piave che, il giorno dell'incidente, si trovava alla guida dell'auto contro cui si è schiantata la bici di Galdiolo. Oltre alle verifiche sulla dinamica dell'incidente, l'avvocato dei familiari del defunto ha chiesto anche il sequestro delle cartelle cliniche. Da chiarire l'iter del ricovero nei cinque giorni precedenti al decesso del 78enne. La Procura di Treviso ha avviato subito le pratiche. Lunedì 5 ottobre si avranno le prime risposte dall'autopsia.