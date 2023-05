Furto nella notte, bici elettriche rubate: colpo da 25mila euro

Nuovo furto di bici elettriche a Villorba: dopo il colpo da 90mila euro messo a segno tra sabato 6 e domenica 7 maggio al negozio "Bike Me" di Via Panciotti, i ladri hanno fatto irruzione di notte anche in una rivendita di Via Roma.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", questa volta sono state cinque le bici elettriche rubate, tutte di marca Fantic e Fantic Moser. Modelli di nuovissima uscita dal valore complessivo di 25mila euro. I banditi hanno fatto irruzione nella rivendita di Via Roma tagliando la rete esterna e forzando la porta di ingresso. Il negozio era dotato di sistema d'allarme, entrato in funzione, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto i malviventi erano già riusciti a fuggire con le bici rubate. Non è escluso che la banda sia la stessa ad aver svaligiato il negozio "Bike Me" nel primo weekend di maggio. I militari dell'Arma stanno ora analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona per provare a risalire all'identità dei responsabili. La pista è quella del furto su commissione.