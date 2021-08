Ruba la bicicletta a una 22enne: pregiudicato fermato dai carabinieri

Un 32enne originario del Togo, residente in provincia di Padova, è stato fermato in Viale Europa a Istrana mentre stava pedalando su una bici rubata giovedì 5 agosto. Denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Istrana hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione, K.M.A., 32enne pregiudicato originario del Togo ma residente in provincia di Padova. Fermato in Viale Europa ad Istrana, l'uomo stava pedalando su una bicicletta del valore di circa 200 euro, rubata giovedì 5 agosto ad una 22enne del luogo. Terminato il controllo, i carabinieri hanno denunciato il 32enne e restituito la bici alla legittima proprietaria.