Bimba di 4 anni cade dal terrazzo, passante la prende al volo: illesa

Attimi di grande paura lunedì pomeriggio, 20 giugno, nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. Una bimba tunisina di soli 4 anni è precipitata dal terrazzo di casa, venendo salvata dall'intervento provvidenziale di un passante.

Dalle ricostruzioni dell'accaduto sembra che la piccola stesse giocando con il tablet in terrazza mentre i genitori erano dentro casa. All'improvviso il tablet è scivolato dalle mani della bambina, precipitando in strada. Per cercare di recuperarlo la piccola si è lanciata di sotto. Fortunatamente un passante, non ancora identificato, ha assistito a tutta la scena evitando il peggio con gran sangue freddo. In un primo momento l'uomo ha visto cadere il tablet poi, alzando la testa, si è accorto della piccola che stava per cadere dal terrazzo. Non appena la bimba è precipitata l'uomo l'ha presa in braccio al volo, evitandole l'impatto con il suolo. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura trevigiana. La piccola è illesa e in ottime condizioni di salute: nessuno ha sporto denuncia per quanto accaduto. Una vera e propria tragedia sfiorata.