Bimba di sei mesi cade in casa e batte la testa: trauma cranico

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica 26 dicembre a Valdobbiadene: terminato il pranzo di Santo Stefano, una bimba di soli sei mesi è caduta a terra sul pavimento di casa sbattendo la testa e riportando un trauma cranico.

La piccola era tra le braccia di uno dei familiari quando, all'improvviso, è finita a terra. Immediato l'allarme al Suem 118 che ha inviato sul posto l'elisoccorso alzatosi dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Controllata sul posto dal personale sanitario, la piccola è stata portata in ospedale a Padova dove le è stato diagnosticato il trauma cranico. La bimba non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita ma resterà ancora in ospedale per scongiurare eventuali complicazioni e seguire l'evoluzione del trauma.