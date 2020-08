Bimbo di 3 anni cade dalla finestra della camera dei genitori: è grave

Nel primo pomeriggio di lunedì 10 agosto a Caviola di Falcade, un bambino di 3 anni, residente a Conegliano, è caduto dalla finestra della camera da letto dei suoi genitori, precipitando a terra dopo un volo da un'altezza di oltre cinque metri.

L'incidente domestico si è verificato in una casa vacanze nella Valle del Biois, in via Busin, scelta dalla famiglia coneglianese per trascorrere qualche giorno di vacanza e relax in vista di Ferragosto. Immediata la chiamata ai soccorsi, non appena i genitori del piccolo si sono accorti di quanto era accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti il bambino avrebbe aperto da solo la finestra della camera approfittando di un momento di distrazione dei genitori. Una volta sportosi, ha perso l'equilibrio precipitando a terra. Sul posto l’ambulanza del pronto soccorso di Agordo, i carabinieri di Falcade e l’elisoccorso del Suem 118 di Pieve di Cadore che ha trasportato d'urgenza il bimbo al Ca' Foncello di Treviso dove si trova al momento in prognosi riservata. Gli è stato diagnosticato un politrauma e la frattura della teca cranica. Al momento il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.