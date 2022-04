Piede schiacciato dal cancello della scuola: alunno in ospedale

Stava giocando con i compagni nel cortile della scuola Tonello di Fontanelle quando il cancello è uscito dalla guida, schiacciandogli il piede destro. Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori se il cancello fosse caduto a terra. Il sistema di sicurezza ha evitato il peggio. Soccorso dalle maestre, lo studente di quinta elementare è stato portato in pronto soccorso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'incidente è avvenuto martedì 12 aprile, subito dopo l'ora di pranzo. Il bambino si trovava nel cortile della scuola quando alcuni compagni hanno tirato il cancello, facendolo uscire dalla guida. Il piede destro del bimbo di 10 anni è rimasto schiacciato. Nella fretta di correre in suo aiuto anche una delle maestre ha riportato una lieve ferita. Per lo studente è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso dove gli è stata diagnosticata una contusione lieve. Escluso un malfunzionamento del cancello. L'incidente è stato provocato dai bimbi che stavano giocando nel cortile dell'istituto ma il peggio è stato scongiurato grazie al sistema anti-ribaltamento. I genitori dell'alunno, informati del fatto, hanno raggiunto il figlio in ospedale.