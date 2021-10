Schiacciato da un leone di cemento: bimbo di 5 anni si frattura il braccio

Un banale incidente domestico ha fatto finire in pronto soccorso un bambino di 5 anni nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre. Erano le 16.25 quando il piccolo, intento a giocare nel giardino di casa, ha fatto cadere a terra la statua di un leone di cemento vicino all'ingresso, in Via Postumia, a San Biagio di Callalta. Il manufatto ha travolto il piccolo, schiacciandogli il braccio. Portato in pronto soccorso, gli è stata diagnosticata una frattura al braccio destro guaribile in alcuni giorni. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti anche i carabinieri.