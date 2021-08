Controlli a tappeto dei carabinieri: un arresto e nove persone denunciate

Venerdì 6 agosto i militari dell'Arma di Conegliano hanno controllato in totale 200 persone e 150 veicoli nella città del Cima. Numerose le sanzioni anche per violazioni del codice della strada

Venerdì 6 agosto i carabinieri di Conegliano, nel quadro di un'intensificazione dei controlli disposti dal Comando provinciale di Treviso, ha eseguito un'importante operazione di controllo andata avanti per tutta la giornata dall'hinterland fino al centro città.

Un 48enne italiano classe, L.L., è stato arrestato appena fuori Conegliano perché circolava liberamente nonostante una condanna a 2 anni e 8 mesi per porto d’armi ed evasione. Nel corso della giornata sono state denunciate in stato di libertà altre 9 persone, tra cui:

Un cittadino di origini marocchine, denunciato per violazione di un ordine del Questore di Agrigento che lo aveva allontanato dal territorio nazionale.

Due minorenni sono stati denunciati per furto aggravato di capi di abbigliamento in un negozio di Conegliano (recuperati dai carabinieri e restituiti ai commercianti).

Tre cittadini italiani sono stati denunciati per clonazione di bancomat.

Tre automobilisti sono stati fermati con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti.

Durante i controlli su strada i militari dell'Arma hanno ritirato una patente che era già stata sospesa al guidatore. Un altro veicolo è stato sottoposto a fermo di 30 giorni perché il guidatore stava viaggiando senza patente. Un'altra auto è stata invece confiscata ad un automobilista che, in stato di ebbrezza, aveva provocato un incidente stradale. I controlli dei carabinieri di Conegliano hanno visto impegnati più di 20 militari per un totale di 200 persone e 150 veicoli controllati insieme a due attività commerciali ispezionate in collaborazione con i Nas di Treviso.