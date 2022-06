Litiga con la madre per la bocciatura a scuola e cade dalla terrazza

Dopo un litigio con la madre, provocato forse per la prospettata bocciatura a scuola, si è sporto dal terrazzo, in un appartamento al secondo piano di una palazzina, ed è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa sei metri. Un tonfo sordo ha fatto pensare al peggio ma fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata. L'episodio, dai contorni ancora poco chiari, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, e ha visto come sfortunato protagonista un ragazzino di appena 12 anni. Il giovanissimo, soccorso dalla madre e dal Suem 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato. Lo studente non è in pericolo di vita ma ha riportato una brutta frattura ad un femore che lo costringerà ad un delicato intervento chirurgico. Per ora la prognosi è ancora riservata. Sul luogo in cui si è consumato questo episodio, un Comune della cintura urbana trevigiana, sono intervenuti i carabinieri di Treviso che ora indagano sulla vicenda. I militari hanno escluso per ora responsabilità di terze persone nella vicenda: il 12enne non sarebbe stato spinto o urtato ma probabilmente si sarebbe volontariamente lanciato nel vuoto.