Bocconi avvelenati, raffica di segnalazioni: morto un Siberian Husky

Un cane morto e segnalazioni in vari comuni della Marca: questo il bilancio del nuovo allarme bocconi avvelenati che in questi giorni sta facendo preoccupare non poco i proprietari dei nostri amici a quattro zampe.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il caso più eclatante è avvenuto a Riese Pio X nella zona residenziale tra Via Alcide De Gasperi e Via Vivaldi. A perdere la vita è stato Ghlenze, esemplare di Siberian Husky di soli 5 anni, che domenica mattina (19 novembre) avrebbe ingerito una fetta di mortadella arrotolata, abbandonata a terra, con dentro piccole sfere di pesticida (stricnina, molto probabilmente). Pochi istanti dopo aver mangiato il boccone avvelenato, Ghlenze è stramazzato al suolo privo di vita, sotto gli occhi increduli del padrone che non è riuscito a salvarlo. Il Comune è stato informato dell'accaduto e ha subito diramato un'allerta dal momento che i bocconi non sono pericolosi solo per gli animali ma anche per i bambini che, incuriositi, potrebbero raccoglierli e ingerirli per strada. Non è la prima volta che episodi simili succedono a Riese Pio X. L'ultimo, in ordine di tempo, risale allo scorso aprile quando in Via Raspa erano stati ritrovati altri bocconi avvelenati, segnalati subito dal Comune.

L'allarme, in queste ore, è arrivato anche nella frazione di Solighetto a Pieve di Soligo. Nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto una segnalazione da un residente sul ritrovamento di un boccone sospetto che ha portato a un primo sopralluogo dei tecnici comunali e a un avviso pubblico diramato nelle scorse ore a proprietari di animali domestici e genitori con figli piccoli. Fortunatamente, almeno a Solighetto, nessun cane ha perso la vita ma l'allerta resta molto alta.