Bomba sul Tagliamento, riaperte Pontebbana e ferrovia

Ventidue persone evacuate, Pontebbana chiusa al traffico per un'ora e mezza e treni sospesi tra Codroipo e Casarsa della Delizia sulla linea Venezia-Udine: questi gli effetti delle operazioni di disinnesco della bomba trovata sul greto del fiume Tagliamento e messa in sicurezza nella mattinata di domenica 14 agosto. Alle ore 9 di questa mattina la situazione era tornata alla normalità.

Gli artificieri sono entrati in azione poco dopo le 7. Il peso della bomba, fabbricata nel 1942, era di oltre una tonnellata, all'interno 500 chili di esplosivo. Disinnescato in sicurezza, l'ordigno è stato trasportato con un veicolo militare sul luogo del brillamento dove verrà posizionata in una struttura di legno creata appositamente. Riaperta al traffico la Pontebbana con disagi limitati alla circolazione. Stesso discorso per i treni della linea Venezia-Conegliano-Udine, tornati a circolare regolarmente in mattinata.