Bomba da far espoldere, Pontebbana e ferrovia chiuse

Dalle ore 8 alle 9.30 di domenica 14 agosto si svolgeranno le operazioni di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta l'8 agosto a Codroipo, sul greto del Tagliamento.

Si tratta di una bomba d’aereo da 2mila libbre, di fabbricazione statunitense, già messa in sicurezza dalle forze dell’ordine. Per farla brillare è stato disposto lo sgombero preventivo delle persone nell’area del comune di Codroipo, che sarà oggetto di evacuazione a partire dalle 7.30. Durante le operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno, inoltre, sarà sospeso anche il traffico ferroviario sulla linea Udine-Conegliano-Venezia dalle 8 alle 9 circa e sarà interdetta la circolazione sulla statale “Pontebbana”, dalle 7 e 30 alle 9, all’altezza del bivio Coseat. Il traffico veicolare diretto alla provincia di Pordenone potrà percorrere le seguenti strade: per raggiungere la pedemontana della Destra Tagliamento (Spilimbergo o San Giorgio della Richinvelda) si potrà utilizzare il ponte di Dignano, imboccando all’altezza del bivio Coseat la regionale 463 e, successivamente, la regionale 464 all’altezza dell’abitato di Dignano; per raggiungere la Bassa pordenonese, invece, potrà essere percorsa la provinciale 95 "Ferrata".

Sei i treni interessati da limitazioni o ritardi domenica mattina: il Regionale Veloce 3858/59 sarà cancellato tra Udine e Casarsa; il regionale 17358/17275 sarà soppresso tra Sacile e Udine, il regionale 16766 cancellato tra Casarsa e Udine, così come il 17277. I regionali 3603 e 16776 circoleranno regolarmente ma potranno subire ritardi a causa dell’interruzione. Disagi inevitabili anche per chi dovrà spostarsi lungo la statale 13 Pontebbana, che sarà chiusa al traffico dalle 7.30 alle 9 all’altezza del "Bivio Coseat".