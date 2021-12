Bombola al centro vaccini, il sindaco: «Spero sia un rifiuto abbandonato»

«Verso le 9.50 di questa mattina sono stato chiamato dal Comandante dei vigili del fuoco per una bombola vuota abbandonata al centro vaccini di Villorba. Sul posto c'erano già la Digos e gli agenti della Questura. Spero si tratti di un rifiuto abbandonato».

Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, commenta a caldo con queste parole il ritrovamento della bombola di gpl, abbandonata davanti al centro vaccini dell'Ulss 2, in Via Cartiera. «Se è stato un ecovandalo ad agire - conclude il primo cittadino - spero si faccia avanti nelle prossime ore. Non commento oltre perché spero che le indagini della Digos possano fare chiarezza al più presto su quanto accaduto».