Cucinano all'aperto con la bombola a gas: ritorno di fiamma, strada chiusa

Attimi di paura domenica verso le 13 in Piazzale Capitello a Vidor: alcuni residenti si erano messi a cucinare all'aperto utilizzando una bombola del gas da cui, all'improvviso, è divampata una fiammata che ha fatto scattare la valvola di sicurezza del fornello.

Il sindaco Mario Bailo ha contattato i volontari dell’antincendio boschivo di Valdobbiadene, che si sono occupati della chiusura delle strade per agevolare le operazioni dei pompieri impegnati a mettere in sicurezza l’area. L'intervento dei volontari è stato fondamentale per mettere in sicurezza la bombola. Dopo la chiusura delle strade e l'arrivo dei vigili del fuoco di Montebelluna. I pompieri hanno raffreddato la bombola in sicurezza dopo averla scaricata del gas e riempita d'acqua. Nel giro di un paio d'ore la situazione è tornata alla normalità.