Fuga di gas in casa, esplode bombola Gpl: 82enne ustionato

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 agosto in un'abitazione di Via Risorgimento a Santa Lucia di Piave. Erano le 17.30 quando una fuga di gas ha provocato l'esplosione improvvisa di una bombola a Gpl che ha ustionato il proprietario dell'abitazione, l'82enne G.G. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e il personale del Suem 118 che ha portato il pensionato al pronto soccorso di Conegliano. L'anziano non sarebbe in pericolo di vita. Disposti gli accertamenti per chiarire le cause all'origine della fuga di gas.