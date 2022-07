Bonus edilizi, esposto dei clienti trevigiani contro l'Agm

Dopo il consorzio Sgai, che sarebbe protagonista di una vera e propria mega truffa approdata in 300 denuncie solo in provincia di Treviso, è scoppiato il caso dell'Agm Group, general contractor trevigiano (la sede è a Mogliano) che avrebbe coinvolto almeno duemila e cinquecento clienti sparsi nell'area compresa fra la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, con la promessa di occuparsi delle ristrutturazioni ma poi non avrebbe aperto i cantieri.

Nella Marca i clienti della Agm sarebbero oltre un centinaio e la gran parte di loro hanno presentato un esposto, patrocinati dall'avvocato Alessia Favaro, davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lamentando una prassi che avrebbe portato la società a fare della pubblicità ingannevole. La pronuncia è attesa intorno al 12 di agosto.

LAgm avrebbe operato attraverso consulenti che agganciavano i "clienti" e promettevano loro tutto e il suo contrario: dagli impianti fotovoltaici alle caldaie a condensazione, dal rifacimento delle facciate dell'abitazione all'efficientazione energetica, fino ad arrivare (sfruttando ogni tipo di bonus a disposizione) agli interventi per la stabilità strutturale. Unica condizione il versamento di una cifra - oscillante fra i settecentocinquanta e i mille euro, depositata come forma di cauzione per entrare nel magico mando dei lavori “a gratis” e fare gli interventi prodromici - che poi sarebbe stata restituita in toto. Ma del denaro e soprattutto dei lavori, con contratti firmati anche un anno fa, non c'è neppure l'ombra. Di certo c'è solo quanto avrebbe guadagnato l'Agm, un incasso che si aggirerebbe tra i 2 milioni e mezzo e i tre milioni di euro.