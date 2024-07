Resta in carcere il sequestratore che voleva sterminare una famiglia di connazionali

Ardair Tari, lo stalker di 33 anni che venerdì ha rapito una donna di 26 anni e suo figlio di 5 residenti a Borgoricco e poi ha fatto in modo che all'appuntamento si presentasse anche il marito della sua vittima rimarrà dietro le sbarre a Trento. Oggi 8 luglio è stato infatti convalidato l'arresto con conseguente misura cautelare in carcere. E' accusato di sequestro di persona, rapina aggravata, minaccia aggravata, violenza privata e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla

persona offesa.

Sventato il rischio che il parrucchiere albanese, con attività a Castelfranco, ma residente a Silea potesse sterminare la famiglia di connazionali i carabinieri, coordinati dal Nucleo Investigativo di Padova stanno cercando di capire da quanto tempo l'indagato avesse piazzato un gps sull'auto della donna e su quella del marito. Utili all'attività d'indagine sarà la visione del pc e dello smartphone dell'arrestato. Ardair Tari è uscito di galera il primo maggio. Dopo appena 66 giorni si è rimesso nei guai. Covava nel profondo del suo animo tanta rabbia per quella relazione finita e voleva dare una lezione non solo alla donna, ma anche ai suoi affetti più cari. Ora avrà tutto il tempo per riflettere dietro le sbarre. Era ossessionato da quella donna e nonostante la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa, evidentemente ha effettuato più di un passaggio vicino alla sua abitazione per posizionare i localizzatori e venerdì per mettere in atto il suo piano diabolico che è fallito solo grazie al lavoro di squadra tra i carabinieri di Padova, Vicenza, Treviso e Trento.