Smerciava borse contraffatte: denunciato un 22enne

Smerciava borse contraffatte di marchi come Louis Vuitton e Gucci, ma alla fine è stato fermato dai carabinieri di Castelfranco Veneto. Si tratta, nello specifico, del 22enne senegalese T.D. che è stato denunciato per ricettazione e immissione nel mercato di prodotti con segni fasi. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 9 borse da donne totalmente contraffatte, tanto che tutto il materiale è stato subito sequestrato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

