Cima Grappa, doppio intervento del Suem costretto a bloccare la strada

Polemiche per gli automobilisti che oggi 6 agosto, in occasione di una commemorazione storia, hanno parcheggiato i loro mezzi nelle piazzole riservate all'elisoccorso. I soccorsi, intervenuti per un 72enne cardiopatico che ha accusato un malore e una donna ferita ad un polso, sono stati costretti a creare le condizioni per l'atterraggio interrompendo la circolazione