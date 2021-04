Attrezzi rubati, 25enne nei guai per ricettazione

La stazione carabinieri di Pieve del Grappa ha deferito in stato di libertà, per ricettazione, un 25enne di Borso del Grappa, conosciuto alla giustizia. Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare, dopo mirata attività d'indagine, veniva trovato in possesso di una motofalciatrice e di due motoseghe. Si tratta di attrezzi rubati a Pieve del Grappa il 30 marzo scorso. Il materiale, del valore di 2.500 euro circa, trafugato dall'interno di un ricovero attrezzi della casa, è stato sequestrato, in attesa di essere restituito ai legittimi proprietari.